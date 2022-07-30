В России может появиться «13 пенсия»

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пятницу, 29 июля, заявил, что осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ежегодно в декабре к новогодним праздникам, – сообщают Известия.

Миронов в интервью изданию сказал: «Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны. Инициатива позволит простимулировать покупательский спрос в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг»

Сообщается также, что предложенные поправки предусматривают увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70 лет. В партии»Справедливая Россия – За правду» считают, что реализация их идеи может потребовать выделения 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Москва, Иван Бабурин

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