Вслед за Украиной США готовы принять закон о ленд-лизе для Тайваня

Член палаты представителей Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн, оба республиканцы, готовятся внести в палату представителей законопроект о поставках оружия Тайваню по программе «ленд-лиза», -сообщает телеканал FoxNews.

Как отмечает телеканал, «Республиканцы в конгрессе готовятся принять закон о создании программы военной помощи Тайваню по ленд-лизу, чтобы предотвратить усиление воинственности со стороны коммунистического Китая. В рамках проекта предлагается уполномочить американского президента предоставлять Тайваню оборудование и оружие в рамках «ленд-лиза», выделенные суммы должны быть погашены в течение 12 лет. законопроект поддерживают в обеих партиях».

Как сказал Майкл Стил, «США должны быть на стороне свободы и демократии в то время как Китай продолжает оказывать давление на Тайвань».

Марша Блэкберн в свою очередь, заявила: «Тайвань – наш крупнейший партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и их постоянный суверенитет необходим для того, чтобы бросить вызов Новой оси зла. Тайвань должен знать о намерениях США поддерживать его, в том числе оружием и техникой, независимо от того, что говорят в КНР».

Напомним, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для оказания военной помощи Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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