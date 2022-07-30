Минобороны России опубликовало списки погибших и раненых в результате обстрела американскими ракетами СИЗО в Еленовке

Официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 30 июля, заявил, что ведомство опубликовало на своих официальных информационных ресурсах пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара ВСУ по СИЗО Еленовке.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил: «Пофамильные списки погибших и раненых в результате ракетного удара киевского режима по украинским военнопленным опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России»

«В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев. Жертвами атаки стали 50 человек. Останки 48 из них извлекли из-под завалов здания, еще двое умерли под дороге в больницу. Тяжелые ранения получили 73 военнопленных украинца. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь», – сообщил Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что всего в списках 123 фамилии военнопленных. Самому старшему из них 49 лет, самому младшему – 20. При этом принадлежность к конкретному подразделению и воинские звания не назывыаются.

Представитель минобороны России также подчеркнул, что «всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично президент Украины Владимир Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон».

Москва, Иван Бабурин

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