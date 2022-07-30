В «стоп-лист» России внесены новозеландцы, формирующие русофобскую повестку

Министерство иностранных дел России в субботу, 30 июля, сообщило, что в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня.

В опубликованном сообщении на сайте ведомства говорится: «В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации – в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня».

«Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе.

С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией «черного списка» будет продолжена», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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