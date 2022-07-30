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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 30 июля 2022, 14:53 мск

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Подразделения ЛНР ввели в строй трофейные танки

Народная милиция ЛНР задействовала трофейные танки Т-72, прибывшие на Украину из Польши, сообщает в субботу, 30 июля, пресс-служба НМ ЛНР.

Один из танкистов сообщил пресс-службе Народной милиции ЛНР, что «четыре трофейных танка в исправном состоянии и теперь воюют против украинских нацистов. Еще одна машина проходит ремонт и вскоре присоединится к боевым действиям. Будем гнать врага до тех пока командование нам не скажет остановиться».

Сообщается также, что украинские боевые машины были обнаружены бойцами Луганской народной милиции при наступлении на Северодонецк и Лисичанск. Они были брошены отступающими подразделениями ВСУ в практически исправном состоянии.

Луганск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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