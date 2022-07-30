Минобороны РФ: ВС России уничтожили эшелон с элитным подразделением украинских неонацистов

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 30 июля, сообщил, что вооруженные силы РФ разгромили воинский железнодорожный эшелон в ДНР, перевозивший элитный батальон бригады президента Украины,

В ходе брифинга Конашенков сказал: «Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. В результате удара уничтожено более 140 националистов. «Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя»

Кроме того, представитель минобороны России сообщил, что Вооруженные силы РФ высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили до 30 украинских военнослужащих, военную технику и склад с реактивными снарядами для «Града механизированной бригады ВСУ.

«29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой Народной Республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град», – сообщил на брифинге генерал-лейтенант Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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