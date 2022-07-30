МИД РФ: Сотрудница консульства Норвегии проявила акт ненависти и ксенофобии по отношению к русским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 30 июля, прокомментировала поведение сотрудницы норвежского консульства по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно

«В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство. В выборе лексики представительница Норвегии себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу», – заявила Захарова.

Отметим, что накануне в Telegram-канале Mash было опубликовано видео из отеля, где останавливалась сотрудница консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен, на которое отреагировала официальный представитель российского МИДа.

«Я ненавижу русских. Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам»», – процитировала Захарова Эллингсен.

По ее словам, сотрудница норвежского дипведомства допустила такие высказывания после просьбы менеджера отеля подождать, пока уберут ее номер.

Москва, Иван Бабурин

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