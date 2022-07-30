ООН готова принять участие в расследовании удара американскими ракетами по СИЗО в Еленовке

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в субботу, 30 июля, заявил, что ООН готова направить группу экспертов для проведения расследования обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР), – сообщают СМИ.

В распространенном комментарии Хака говорится: «В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон. ООН полностью поддерживает инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК)».

Напомним, ранее минобороны России сообщило, что в результате украинского удара из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из «Азова»*, начали давать показания.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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