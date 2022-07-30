Китайская армия проводит учения с боевыми стрельбами в районе Тайваня

Управление морской безопасности городского уезда Пинтань в КНР в субботу, 30 августа, сообщает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова Тайвань, – сообщают СМИ.

Кроме того, сообщается, что военные учения НОАК 29-30 июля проходят и в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань к югу от побережья провинции Гуандун.

Ранее в субботу Пентагон выразил беспокойство тем, что армия Китая начала учения в районе Тайваня, так как 30 июля начинается азиатское турне спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Отметим, что борт ВВС США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан, предположительно с Нэнси Пелоси находится на борту.

Согласно данным сервиса Flightradar, отслеживающим полеты, спецборт ВВС США09-0540, вылетевший в сторону Азии, в 16:40 мск приземлился на Гавайях в аэропорту Гонолулу.

Ранее сообщалось, что что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправляется в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Американские СМИ не исключали, что Пелоси посетит и Тайвань.

Пекин, Иван Бабурин

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