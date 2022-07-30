Захарова о перспективах назначения Бориса Джонсона генсенком НАТО: Модно, дерзко, в его стиле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 30 июля, прокомментировала предстоящий возможный отказ в назначении действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следующим генеральным секретарем НАТО.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Источник ТАСС в международных институтах в Брюсселе сообщил, что у уходящего премьера Великобритании нет шансов, потому что по негласным правилам очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина.

Ну, не знаю.

Во-первых, ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле.

Во-вторых, количество принятых теперь в странах НАТО гендеров позволяет выбрать ему подходящий. Опять же модно, дерзко, в его стиле.

В-третьих, даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона».

Напомним, что ранее The Daily Telegraph писала, что уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон может занять место генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга.

Издание сообщало, что США не доверяют политикам из Евросоюза в связи с призывами к созданию новой армии ЕС. И во главе альянса давно планируется поставить представителя Великобритании. По данным The Daily Telegraph, кандидатура Бориса Джонсона получила одобрение у старших тори.

Москва, Иван Бабурин

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