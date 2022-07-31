У Джо Байдена вновь обнаружен коронавирус

Президент США Джо Байден в субботу, 30 июля, снова получил положительный тест на коронавирус, – сообщают СМИ.

Сообщается, что личный врач американского президента Кевин О'Коннор в официальном письме сообщил о положительном тесте Байдена на COVID-19, отметив при этом, что данный результат свидетельствует о «восстановившемся» положительном статусе президента.

« У Джо Байдена не наблюдается симптомов болезни и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо, но вновь переходит на процедуры жесткой изоляции», – сообщил О'Коннор.

В свою очередь, сдавший повторно положительный текст на коронавирус президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать на самоизоляции в ближайшие несколько дней.

В видеообращении в официальном аккаунте президента США в Twitter Джо Байден говорит: «Всем привет, на связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный текст на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и все в порядке».

Напомним, что впервые коронавирус был диагностирован у Байдена в четверг, 21 июля.

Вашингтон, Иван Бабурин

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