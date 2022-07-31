Россия призвала генсека ООН дать объективную оценку ракетного удара киевского режима по СИЗО в Еленовке

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в субботу, 30 июля, заявил, что Россия ждет от генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша реакции на удар по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Российские дипломаты сообщили генсеку ООН об имеющейся информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке, а также осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию».

«Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему», – написал также Дмитрий Полянский.

«Сообщили также, что Следственный комитет России начал расследование обстрела с подключением международных экспертов с тем, чтобы выявить исполнителей этого преступления и привлечь их к ответственности. Будем ждать реакции генсека ООН», – заявил российский дипломат.

Напомним, что ранее в субботу, 30 июля, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация готова направить группу экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке.

Официальный представитель минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 30 июля, сообщил, что ночью 29 июля ВС Украины нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по СИЗО в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные. Из 193 находившихся там украинцев 50 погибли, свыше 70 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела СИЗО в Еленовке.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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