Китай направил боевые самолеты в район Тайваня

Официальный представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ на пресс-конференции в воскресенье, 31 июля, заявил, что Пекин направляет военные самолеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, – сообщают СМИ.

Шэнь Цзинькэ, в частности сказал:«Многие типы самолетов ВВС КНР совершают вылеты в воздушное пространство вокруг «драгоценного острова» нашей родины (Тайваня), так пилоты совершенствуют навыки для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая»

«Защита родины – это священная миссия китайских ВВС. У китайских летчиков твердая воля, ВВС абсолютно уверены, что смогут выполнять возложенную на них миссию», – заявил на пресс-конференции официальный представитель ВВС КНР НОАК.

Пекин, Иван Бабурин

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