Самолет с Пелоси на борту вылетел из Гонолулу

Самолет со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая анонсировала свой визит на Тайвань, в воскресенье, 31 июля, поднялся в воздух и вылетел из аэропорта Гонолулу с Гавайских островов, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Пелоси заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корею, Японию. О визите на Тайвань спикер американского конгресса ничего не сказала.

Следует отметить, что профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг в свою очередь, заявил, что Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай.

«Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», – высказал свое мнение Крениг.

А теперь складывается такая ситуация, считает профессор, что «Пелоси и администрация президента США Джо Байдена не могут пойти на попятную, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина.

«Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы Коммунистическая партия Китая тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США», – заявил Мэтью Крениг.

Напомним, что накануне Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Сообщалось также, что она высказывала намерение побывать и на Тайване, против чего категорически выступает Китай.

Гонолулу, Иван Бабурин

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