Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ

Президент России и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ.

Как сообщают СМИ, перед началом основной части Главного военно-морского парада президент России на катере «Раптор» с бортовым номером 001 в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, приветствовал экипажи и поздравил их с Днем ВМФ. Военные моряки отвечали президенту многократным «Ура!».

Следует отметить, всего в 2022 году в Главном военно-морском параде принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Кроме того, в Бангкоке также отметили День ВМФ России. Сотрудники диппредставительства России возложили венок в виде Андреевского флага к памятнику матросам крейсера «Аврора», умершим во время похода в 1911 году. После возложения цветов был исполнен гимн России. Такие церемонии стали традицией после установления мемориального знака на месте захоронения в 2019 году.

Сообщается также, что корабли ВМС Азербайджана сегодня примут участие в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России на Каспийском море. Азербайджанские суда уже находятся в Каспийске.

Всего на праздничных мероприятиях на Каспии будет задействовано 40 кораблей, катеров и судов, более 20 военной техники и около 500 военнослужащих.

Кронштадт, Иван Бабурин

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