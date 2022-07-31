Володин напомнил, какие законы вступают в силу с 1 августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 31 июля, напомнил, что в России с 1 августа вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам.

Telegram-канал Госдумы цитирует Володина: «Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. С августа Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет передавать данные о налогоплательщике другим сторонам в случае его согласия, это не будет считаться разглашением налоговой тайны. Согласие налогоплательщика на передачу данных может быть дано в отношении всей информации или только ее части».

Кроме того, спикер Госдумы напомнил, что с августа упрощается процедура для оформления самозанятости, стать на учет можно будет через портал госуслуг. Этой опцией также смогут воспользоваться граждане Луганской и Донецкой народных республик и стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения и Казахстан).

Также нижняя палата российского Парламента уточнила условия, необходимые для получения права на приобретение длинноствольного охотничьего оружия с нарезным стволом, введены ограничения по количеству единиц оружия по разным категориям, допустимых к владению одним лицом.

«Общее количество охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышать пять штук. Также запрещается коллекционировать оружие, если право на его приобретение отсутствует», – сообщается в Telegram-канале Госдумы РФ.



Москва, Иван Бабурин

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