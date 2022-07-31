Путин в торжественной обстановке утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ России

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России, – сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада.

Документ учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире.

«России жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и готовности в области морской деятельности. Эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время. Новая редакция доктрины направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры», – говорил в мае Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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