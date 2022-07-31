Путин поздравил россиян с Днем ВМФ и рассказал о новой Морской доктрине страны

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, на Главном военно-морском параде в Санкт Петербурге поздравил россиян с Днем Военно-морского флота и поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу.

Глава государства на параде в честь Дня ВМФ заявил: «Мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота. С праздником, который любит и чтит народ России, дорогим сердцу каждого, кто служит или служил на нашем прославленом флоте. Мы чествуем всех вас – все поколения доблестных стражей морских пределов отечества, вспоминаем великих полководцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей разных эпох, благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу и за преданность отчизне и нашему народу».

«Военно-морской флот России способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны. Ключевое здесь – это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – отметил президент России.

Также Владимир Путин рассказал о подписанной им Морской доктрине

«Утверждена также и новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», – сказал глава государства на параде в честь Дня ВМФ.

В 2022 году в Главном военно-морском параде принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершается прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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