Новая Морская доктрина обозначила основные угрозы нацбесопасности и приоритеты России

Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, подписал Морскую доктрину стран, из которой следует, что основной угрозой национальной безопасности РФ в Мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО, – сообщают СМИ.

В документе, подписанном главой государства, в частности, говорится: «Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанные с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана».

Кроме того, среди угроз нацбезопасности РФ также отмечено продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ и возрастание количества учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории России.

В тексте документа также отмечается, что определяющим фактором в отношениях с НАТО является неприемлемость продвижения инфраструктуры альянса к границам РФ.

Как уточняется в новой Морской доктрине, национальная морская политика на Атлантическом региональном направлении определяется с учетом существования НАТО, деятельность которой «направлена на прямое противоборство с Российской Федерацией и ее союзниками».

В тексте документа, подписанном верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, также говорится: «Новая Морская доктрина России предусматривает диверсификацию и активизацию морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля».

Также новая Морская доктрина предусматривает «повышение боевого потенциала и развитие системы базирования Северного флота, сил и средств органов Федеральной службы безопасности, сил и средств Росгвардии».

Новая Морская доктрина РФ предусматривает формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в целях создания условий для межфлотских переходов сил ВМФ.

Доктриной также предусматривается «развитие отношений с государствами Ближнего Востока и Северной Африки с прилегающими морями и морскими пространствами, включающими Средиземное и Красное моря».

Кроме того, планируется создание ПМТО ВМФ в Красном море и Индийском океане. Одним из приоритетов национальной морской политики в документе названо «сохранение и поддержание военно-морского присутствия РФ в районе Персидского залива на основе ПМТО в Красном море и Индийском океане».

Москва, Иван Бабурин

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