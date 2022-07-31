Минобороны РФ: Российские вооруженные силы одним ударом уничтожили до 350 неонацистов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 31 июля, сообщил, что в результате удара ВКС России высокоточным оружием по пункту временной дислокации нацформирования «Кракен»* в Харькове было уничтожено до 350украинских неонацистов.

В ходе брифинга Конашенков сказал: «В Харькове высокоточным оружием ВКС РФ нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен»* на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожили 11 единиц военной техники».

Также представитель минобороны РФ рассказал журналистам, что в рамках контрбатарейной борьбы Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили гаубицу М777 производства США в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР. А также в результате удара по пункту временной дислокации бригады ВСУ в ДНР, было уничтожено до 50 украинских военных.

«В рамках контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки – пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающая машина. Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема ДНР нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Уничтожили до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и 10 единиц военной техники»

Кроме того, по словам Игоря Конашенкова за прошедшие сутки было подавлено: «девять взводов РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка и Курахово Донецкой Народной Республики».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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