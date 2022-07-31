Российское постпредство при ЕС прокомментировало антироссийский клеветнический выпад Жозепа Бореля

Постпредство России при Евросоюзе в воскресенье, 31 июля, выступили с комментарием в связи с последним клеветническим заявлением Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в адрес России, – сообщается на сайте ведомства.

На сайте российской дипмиссии в Европе говорится, что заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля представляет собой эталонный образец русофобии и дезинформации.

В тексте комментария, в частности, сообщается, что «массовая гибель украинских пленных в ночь на 29 июля 2022 г. произошла вследствие обстрела следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины с применением американских РСЗО HIMARS».

«Что касается распространенного украинскими (подчеркнем, не российскими) источниками видео с издевательствами в отношении беспомощного пленного, то внимательный наблюдатель заметит в нем множество различных странностей, и делать какие бы то ни было однозначные выводы лишь на этом основании явно преждевременно.

Сам текст заявления Ж.Борреля, не просто переворачивающий все с ног на голову, но и смешивающий два разных эпизода в один, демонстрирует, насколько наплевательски возглавляемое им ведомство относится к проверке фактов и в целом к трагедии народов Донбасса и Украины. Вновь убеждаемся, что для чиновников в Брюсселе все это – лишь повод в очередной раз выставить Россию виновной во всем, в том числе в собственных просчетах», – говорится в комментарии постпредства при ЕС.

Также российские дипломаты выражают сожаление тем, что глава европейской дипломатии продолжает «клевать» на антироссийские фальшивки и продолжает «позориться».

«Остается только сожалеть, что глава евродипломатии опять клюет на украинские фальшивки, даже не пытаясь разобраться, как обстоят дела в реальности. Прежде чем публично позориться своими неуклюжими оправданиями военных преступлений киевского режима, европейским дипломатам стоило бы досконально прояснить ситуацию, обратившись, к примеру, за пояснениями к российской стороне, как и в любой подобной ситуации. Тогда и не пришлось бы сокрушаться, что к их голосу в мире прислушиваются все реже», – говорится в официальном комментарии Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе.

Москва, Иван Бабурин

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