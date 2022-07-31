Латвия отменила упрощенные поездки для россиян, живущих на приграничных территориях республики

МИД Латвии в воскресенье, 31 июля, заявил, что с 1 августа приостанавливается действие соглашения с Россией об упрощенных поездках жителей приграничных районов, – сообщают портал TV.NET.

Интернет-портал, в частности, сообщает, что «с 1 августа действия соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов будет приостановлено, такое решение приняло латвийское правительство».



В свою очередь, в латвийском МИДе пояснили, что выдача приграничных разрешений стала невозможной в связи с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове, а это диппредставительство республики было единственным, обладающим такими полномочиями.

Следует отметить, что соглашение о поездках приграничных жителей действовало с 2010 года, вопрос его выполнения рассматривала ранее комиссия сейма Латвии, порекомендовав кабинету министров приостановить его действие.



В свою очередь, официальная Москва сообщала, что Латвия фактически перестала выдавать визы россиянам, а латвийский МИД призвал присоединиться к этому решению весь Евросоюз.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял: «Я повторяю предложение -ввести запрет на туристические визы в ЕС для граждан».



Рига, Иван Бабурин

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