В Ираке шиитский имам призвал изменить политическую систему

Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр в воскресенье, 31 июля, призвал поддержать революционеров и решения народа и выступить за реформы под знаменем Ирака, – сообщает телеканала Аль-Джазира.

Как сообщает телеканал, ас-Садр заявил: «Это прекрасная возможность коренным образом изменить политическую систему, конституцию и выборы. Я призываю всех поддержать революционеров за реформы не под моим знаменем, а под знаменем Ирака и решения народа! Сейчас настала возможность развеять коррупцию, квоты и сектантство».

Следует напомнить, что накануне, в субботу, 30 июля, сторонники движения ас-Садра собрались на площади аль-Тахрир в центре Багдада и прошли маршем к «зеленой зоне», в которой расположены здания государственных департаментов и иностранных посольств.

Позже протестующие прорвали баррикады, окружающие «зеленую зону», штурмовали правительственные учреждения и заняли здание иракского парламента, где сейчас и находятся.

Багдад, Иван Бабурин

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