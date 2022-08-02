США «заплатят цену», если Пелоси посетит Тайвань, предупреждает КНР

В Китае заявили, что Вашингтон будет нести ответственность за визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и что ему придется «заплатить цену».

«Соединенные Штаты, безусловно, будут нести ответственность (за последствия визита Пелоси на Тайвань – прим. ред.) и должны будут заплатить цену за свое нападение на суверенитет и безопасность Китая», – заявила сегодня журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, чьи слова приводит Figaro.

Она также заявила, что Вашингтон переходит все рамки дозволенного и пересекает красную линию в связи с планируемым визитом Пелоси на Тайвань. По ее словам, США постоянно бросают вызовы Китаю по тайваньскому вопросу.

Чуньин при этом подчеркнула, что Китай выступает «решительно против вмешательства [во внутренние дела КНР] сепаратистских элементов на Тайване и иностранных политических сил», передает ТАСС. «Мы не оставим им ни малейшего шанса», – отметила она. Представитель МИД в завершение вновь заявила, что Китай будет «твердо отстаивать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность своей страны».

Накануне МИД Китая предупредил, что Народно-освободительная армия КНР примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, если спикер Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

По данным тайваньских СМИ, вечером 2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США может прилететь в Тайбэй в рамках своего азиатского турне. Отметим, что Пелоси уже посетила Сингапур, а сегодня она прибыла Малайзию. Китай выступает против ее визита на Тайвань, считая остров своей территорией. На этом фоне армия КНР начала масштабные учения, в море вышли два китайских авианосца. В ближайшей к Тайваню провинции Фуцзян были замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16. Более того, на побережье Тайванского залива стянута бронетехника – танки перебросили прямо на пляжи.

США в свою очередь направили к Тайваню ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

Пекин, Наталья Петрова

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