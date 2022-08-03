Чиновников хотят оставить без недвижимости за рубежом

Российским чиновникам, а также их семьям хотят запретить иметь недвижимость на территории государств-членов НАТО и стран-кандидатов на вступление в альянс. Соответствующий законопроект на этой неделе будет внесен в Госдуму, пишут «Известия». По мнению авторов инициативы, госслужащие не должны иметь «запасных аэродромов» за границей.

Как заявил депутат от КПРФ Сергей Обухов, «у госаппарата не должно быть двойной лояльности: ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих «запасных аэродромов» за границей».

«Неправильно быть частично суверенными. Мало просто так взять и провозгласить суверенитет. Его необходимо системно и последовательно обеспечивать по всем базовым параметрам», – подчеркнул парламентарий, комментируя законопроект.

Обухов добавил, что в КПРФ открыты к обсуждению отдельных параметров законопроекта. Его авторы надеются, что уже во время осенней сессии документ будет принят.

Издание отмечает, что инициатива коснется списка должностных лиц, установленного статьей 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, который запрещает владеть счетами за рубежом. В частности, в этот перечень включены президент, парламентарии, премьер-министр и федеральные министры, отдельные представители Счетной палаты, Банка России, силовых органов и судов, а также другие должностные лица

По замыслу авторов нововведения, ограничение планируется также ввести в отношении супругов и несовершеннолетних детей чиновников.

Добавим, что по итогам прошедшей декларационной кампании зарубежная недвижимость нашлась у ряда сенаторов и депутатов Госдумы. При этом никто из членов кабмина и президентской администрации не задекларировал такой иностранный актив.

Москва, Наталья Петрова

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