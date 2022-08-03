Шредер: Россия хочет решения конфликта на Украине путем переговоров

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что многостороннее соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна, подписанное в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН, может открыть путь к прекращению огня. По его словам, Москва хочет решения украинского конфликта путем переговоров.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», – сказал Шредер в интервью еженедельнику Stern и телеканалу RTL/ntv, отметив, что на прошлой неделе он встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве (цитата по Reuters).

«Первым успехом является сделка по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня», – полагает он.

Шредер также заявил, что считает военную спецоперацию на Украине ошибкой правительства России. При этом назвал абсурдом вероятность возвращения Крыма Украине военным путем. Экс-канцлер заявил, что Крым – это «русский регион».

Москва, Наталья Петрова

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