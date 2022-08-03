«Теперь бесповоротно»: МИД России объявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом

Тридцатилетняя эпоха сотрудничества России с Западом завершена и пришло время избавиться от иллюзий в отношениях с ним. Такое мнение высказал директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в своей статье для журнала «Международная жизнь», опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломат допустил взаимодействие с недружественными странами только на «разовой, транзакционной» основе.

Дробинин заявил, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с США и Европой не будет. «Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что для России представилась «уникальная возможность» окончательно избавиться от «остаточных иллюзий» и выйти «за рамки парадигмы «дружественного поглощения», из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года».

Также дипломат отметил, что Россия вступила в острую фазу противостояния с «агрессивным альянсом недружественных государств» во главе с США.

«Цель противника – нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента», – полагает автор статьи. Он подчеркнул, что «в лице русофобски настроенного коллективного Запада» России противостоит «опасный, мотивированный и <…> все еще сильный соперник», который располагает «передовым военно-техническим потенциалом и контролирующего значительную часть глобальных рынков, финансовых ресурсов, логистических цепочек и информационных потоков».

Вместе с тем, Дробинин заявил, что российским интересам отвечает конструктивное взаимодействие со всеми соседями, в том числе в Евро-Атлантике. «К этой цели нужно стремиться. Но не ценой односторонних уступок – тем более уступок тем, кто открыто объявляет Россию главной угрозой, о чем говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой в конце июня 2022 года на саммите в Мадриде», – подчеркнул дипломат.

В таких условиях, считает он, сотрудничество с недружественными государствами «возможно только на разовой, транзакционной основе». И лишь там, где это «выгодно России и где не существует приемлемой альтернативы», – подытожил Дробинин.

Москва, Наталья Петрова

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