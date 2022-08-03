Российский дипломат заявил о существующем риске ядерной провокации на АЭС со стороны ВСУ и иностранных наемников

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий в среду, 3 августа, заявил, что действия российских военных не только не угрожают ядерной безопасности, а напротив, преследуют целью защиту объектов от провокаций, риск которых существует.

Выступая с ответным словом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, Вишневецкий высказался о заявленных озабоченностях в контексте безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях: «Действия наших Вооруженных сил никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью – недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации, которые бы имели катастрофические последствия. Подобный риск несомненно существует».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»