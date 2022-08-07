Отстрелявшись по Запорожской АЭС, Зеленский перешёл к следующему этапу ядерного шантажа

«Российский ядерный террор» требует решительного ответа международной общественности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в соцсетях заявил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, накануне ВСУ в очередной раз обстреляли, уже реактивными ракетами, Запорожскую АЭС в подконтрольном России Энергодаре. Минобороны РФ заявило, что загорелся водородо-провод и снизилась вырабатываемая мощность одного энергоблока, и только по счастливой случайности обстрел не привел к радиационной аварии. Однако Киев в очередной раз обвинил Москву в «намеренных обстрелах станции».

В сегодняшнем разговоре с Мишелем Зеленский призвал срочно ввести санкции «против российской атомной отрасли и ядерного топлива».

Симферополь, Валентин Карамазов

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