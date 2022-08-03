«Чрезвычайно опасное дело» – МАГАТЭ заявляет о потере контроля над Запорожской АЭС

МАГАТЭ якобы полностью потеряла контроль над Запорожской АЭС, а ситуация там «с каждым днем становится всё серьёзнее».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, у МАГАТЭ «есть некоторый контакт с персоналом станции, но он неоднороден», а поставки оборудования и запасных частей «были прерваны», поэтому в организации «не уверены, что АЭС получает всё необходимое». Почему МАГАТЭ игнорирует информацию представителей РФ, контролирующих станцию, Гросси не пояснил.

«Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено чрезвычайно серьёзное, чрезвычайно серьёзное и опасное дело», – утверждает он.

Между тем, на днях Гросси заявил, что представители МАГАТЭ готовы посетить станцию.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя постоянные атаки ВСУ на атомную станцию, заявил, что Польша, Великобритания и США обеспечивают Зеленского всем необходимым для уничтожения Запорожской АЭС.

В Киеве отрицают это и утверждают, будто бомбят «только российские военные объекты, расположенные рядом».

Симферополь, Валентин Карамазов

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