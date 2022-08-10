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Четверг, 11 августа 2022, 06:02 мск

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«Играет с огнем»: Байдена обвинили в бездействии из-за ситуации с обстрелами ЗАЭС

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден проявляет «поразительную безответственность» в ситуации с украинскими обстрелами Запородской АЭС. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, Байден может остановить обстрелы атомной электростанции, позвонив украинскому президенту Владимиру Зеленскому, но не делает это. «Байден не звонит, играет с огнем», – написал он в своем телеграм-канале.

Пушков добавил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны, но лидеры Европы не принимают никаких шагов для ее предотвращения.

«Европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», – отметил сенатор.

На минувшей неделе ВСУ дважды обстреляли территорию ЗАЭС в Энергодаре. Станция c марта находится под охраной ВС РФ, а управляет ею украинский персонал. В ночь на 7 августа украинские войска ударили по станции из РСЗО «Ураган». По данным властей Энергодара, осколки упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока. Минобороны России назвало обстрелы ВСУ Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

В связи с украинскими атаками по ЗАЭС Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 11 августа.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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