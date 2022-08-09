Белый дом второй день подряд делает одинаковые заявления с призывами к России вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 9 августа, заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС. Аналогичное заявление пресс-секретарь делала накануне, 8 августа, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга пресс-секретарь администрации США сказала: «Американская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией на АЭС. В Министерстве энергетики США и Национальном управлении ядерной безопасности говорят, что с датчиков радиации продолжают поступать данные. К счастью, мы не наблюдали признаков повышенного или аномального уровня радиации. Вести боевые действия рядом с АЭС опасно».

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над этими объектамиУкраине. Мы будем продолжать поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах», – заявил Карин Жан-Пьер.

Напомним, что накануне пресс-секретарь Белого дома сделал аналогичное заявление.

В понедельник, 8 августа, официальный представитель администрации США заявила: «Мы продолжаем следить за радиоактивностью на Запорожской АЭС. К счастью, мы не видели признаков повышенного или аномального уровня радиации. Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине».

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, ее мощность составляет около 6 тыс. МВт, Станция состоит из шести энергоблоков. Ранее ЗАЭС производила четверть всей электроэнергии на Украине.

Напомним, что неонацисты Украины неоднократно наносили удары по ЗАЭС. Военно-гражданская администрация Энергодара сообщала, что осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в ночь на воскресенье, упали не дальше 400 метров от действующего энергоблока. В результате обстрелов в Энергодаре погиб как минимум один человек. Все возникшие пожары были оперативно потушены.

Вашингтон, Иван Бабурин

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