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Четверг, 11 августа 2022, 04:21 мск

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Украинские атомщики разрешили ВСУ перебить линии электропередачи на Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Вооружённым силам Украины будет отдан приказ перебить все линии электропередач, подходящих к Запорожской АЭС, если Россия перенаправит подачу электричества на подконтрольную РФ Херсонскую и часть Запорожской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал глава украинского государственного концерна «Энергоатом» Пётр Котин.

«И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины – перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», – сказал он.

Ранее Котин заявил, что РФ начала реализацию плана по подключению Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

Напомним, накануне Вашингтон, а также главы МИД стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать под контроль Украины Запорожскую АЭС».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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