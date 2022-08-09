В связи с ударами Киева по Запорожской АЭС Россия запросила заседание Совбеза ООН

Проведение заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 11 августа, в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) запросила Российская Федерация, – сообщил СМИ во вторник, 9 августа, источник в постпредстве РФ в ООН.

Сообщается, что источник журналистам сказал: «Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями. В качестве докладчика Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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