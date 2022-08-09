Представитель России при ОБСЕ назвал атаку на ЗАЭС ядерным терроризмом

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на спецзаседании постсовета организации во вторник, 9 августа, заявил, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС являются актом ядерного терроризма, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Буякевич заявил: «Создавая угрозу крупному ядерному объекту, Киев намерен взять в заложники всю Европу, в дополнение к убийству мирных граждан. В случае атомной катастрофы под угрозой загрязнения окажутся сама Украина, ДНР, ЛНР, Россия, Белоруссия, Молдавия, Румыния, Болгария. Зараженной может оказаться акватория Черного моря и прилегающие к нему страны. Босфор может перестать быть судоходным. ОБСЕ, ООН и МАГАТЭ должны повлиять на Украину, чтобы она не устраивала обстрелов и других провокаций на ядерных объектах».

«США, находясь за океаном, очевидно, считают себя в безопасности. Но неужели в европейских столицах не осознают рисков «нового Чернобыля»?», – задал вопрос присутствующим спецзаседании ОБСЕ российский дипломат.

Напомним, что 5 августа неонацисты Украины обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и город Энергодар. По ним было выпущено 20 снарядов калибра 152 мм.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»