Посольство РФ заявило о развернутой США охоте на выезжающих за рубеж россиян

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США развернули настоящую охоту на россиян при их выезде за границу.

Российские дипломаты обратили внимание, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся порядка 100 российских граждан. Большинство из них «отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram.

«Более того, Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев», – подчеркнули в посольстве.

Также в диппредставительстве отметили, что россияне, попав в руки американской фемиды, «как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов».

«Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», – заявили в посольстве.

Москва, Наталья Петрова

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