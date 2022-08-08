В США назвали второй срок Байдена и Трампа худшим вариантом для страны

Более 30% опрошенных американцев не желают видеть на посту президента действующего главу государства Джо Байдена или экс-главу Дональда Трампа. Такой итог выборов в 2024 году респонденты назвали «худшим» вариантом для страны, следует из данных опроса Yahoo News-YouGov.

Из опрошенных 37% считают «худшим» вариантом возвращение Трампа в Белый дом, 35% – переизбрание Байдена. По политическим взглядам респонденты разделились так. Среди противников второго срока для Трампа 85% демократов и 25% республиканцев. Среди противников переизбрания Байдена – 43% демократов и 84% республиканцев, приводит данные «Интерфакс».

Около 39% опрошенных высказались в поддержку Трампа, и 41% – в поддержку Байдена.

Порядка 30% демократов предпочтут поддержать вице-президента Камалу Харрис, если та станет кандидатом вместо Байдена. Но 52% хотели бы видеть другого кандидата. Среди республиканцев 44% готовы поддержать Трампа, а около трети хотели бы видеть в президентской гонке губернатора Рона Десантиса.

Опрос проведен с 28 июля по 1 августа среди 1 557 взрослых американцев.

Напомним, рейтинги одобрения действия Джо Байдена на посту президента США несколько месяцев находятся на минимальном уровне. Больше всего американцы недовольны растущими во время его президентства ценами на топливо и продукты, а также инфляцией.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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