Рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до 36%, установив новый рекорд за все время его руководства страной. Даже внутри его партии работу американского президента одобряют только 72%, пишет Reuters.

По данным издания, общее неодобрение действий Байдена неделю назад оставалось на 42%, а теперь выросло до 59%. Доля респондентов, довольных работой американского лидера снизилась с 39% до 36%.

Рейтинг одобрения Байдена среди сторонников демократической партии тоже снизился: с 76% до 72% за неделю. В республиканской партии одобрительно о работе действующего президента высказались 10% опрошенных.

Издание связывает результаты со все растущей инфляцией. В частности, американцы недовольны взлетевшими ценами на топливо, на которых отразился кризис на Украине и разорванные еще из-за пандемии цепочки поставок.

Опрос проводился Reuters совместно с Ipsos 23-24 мая среди 1005 взрослых американцев при погрешности в 4%. 456 респондентов поддерживают демократическую партию, 358 – республиканскую.

С августа 2021 года рейтинг одобрения работы Джо Байдена внутри страны находится ниже отметки в 50% и продолжает падать.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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