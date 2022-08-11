Россия обратилась к МАГАТЕ с призывом проявить свое лидерство и глобальную ответственность

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 11 августа, призвал Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) проявить свое лидерство и без дипломатических формул, указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС.

В выступлении российского дипломата на заседании Совбеза ООН, опубликованном на сайте МИД РФ, в частности говорится: «Призываем руководство ООН и МАГАТЭ проявить свое лидерство и глобальную ответственность и предельно четко, без дипломатических формул, указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС – удары по ней ВСУ, и заявить украинским властям о недопустимости таких действий».

Кроме того, Василий Небензя призвал «государства, поддерживающие киевский режим, осадить своих подопечных, принудить их немедленно и навсегда прекратить атаки на ЗАЭС и жителей Энергодара и обеспечить безопасные условия для работы миссии МАГАТЭ».

«Происходящее в эти дни на ЗАЭС – кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяцев оставались без какой-либо международной реакции», – заявил российский дипломат.

Постпред России при ООН также отметил: «Мы с самого начала поддерживали усилия МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ядерных объектов Украины. Мы неукоснительно соблюдаем упомянутые семь принципов и делаем все зависящее, чтобы представители Агентства могли убедиться в этом своими глазами».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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