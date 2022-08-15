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NewDayNews.ru

Понедельник, 15 августа 2022, 09:51 мск

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Власти Запорожья призвали объявить режим тишины вокруг ЗАЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг обстреливаемой украинскими войсками Запорожской АЭС режим тишины.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Как отметил Рогов, это могло бы отрезвить украинских националистов, которые своими действиями «ставят весь мир под угрозу ядерной катастрофы».

Ранее генксек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта на Украине прекратить любую военную деятельность в непосредственной близости от ЗАЭС, которая сейчас находится под контролем ВС РФ, и ввести вокруг атомной станции периметр безопасности

Постпред РФ Василий Небензя в свою очередь заявил, что Россия не поддерживает продвигаемую западными странами идею создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Он мотивировал это опасностью провокаций со стороны Украины.

На прошлой неделе по требованию России было созвано чрезвычайное заседание Совбеза ООН в связи с систематическими обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины. Западные страны требуют от России покинуть станцию, игнорируя факт украинских ударов по территории ЗАЭС.

Накануне страны ЕС, США и другие их союзники потребовали от России вывести войска с территории Запорожской АЭС, а заодно и из Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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