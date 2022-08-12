Россия отказалась от «демилитаризации» Запорожской АЭС

Россия не поддерживает навязанную западными странами идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем армии РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ Василий Небензя.

Он мотивировал это опасностью провокаций со стороны Украины.

«Демилитаризация станции сделала бы её уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию», – заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Напомним, накануне по требованию РФ было созвано чрезвычайное заседание Совбеза ООН в связи с ситематическими обстрелами Запорожкой АЭС со стороны Украины. Запад не обращает на это внимания, требуя от РФ покинуть станцию.

Ранее Небензя заявил, что вся ответственность за возможную ядерную катастрофу на ЗАЭС полностью ляжет на спонсоров Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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