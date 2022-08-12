Киев призвал миссию МАГАТЭ прибыть на ЗАЭС с подконтрольной ему территории

Украина готова помочь проверяющим из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыть на Запорожскую АЭС, если они будут добираться через подконтрольную Киеву территорию.

«Мы приветствуем готовность МАГАТЭ отправить миссию под на Запорожскую АЭС. Мы готовы предоставить всю необходимую помощь и обеспечить проезд через территорию под контролем Украины», – заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что миссия должна работать «в строгом соответствии с национальным законодательством Украины». И визиту ничто не мешает, кроме обстрелов со стороны российских сил городов Никополь и Марганец.

«Расстояние от контролируемого Украиной берега Днепра до Запорожской АЭС на противоположном берегу составляет пять миль: как от Никополя, так и от Марганца. Если Россия прекратит обстрелы этих городов, что помешает миссии преодолеть эти пять миль?», – добавил Кислица.

Трансляция заседания Совета Безопасности ООН велась на сайте организации.

Приезд международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС был подготовлен еще в начале июня, но Департаментом безопасности Секретариата ООН затормозил решение этого вопроса, и поездка сорвалась. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Агентство и ООН скорее согласовать необходимые вопросцы и отправить специалистов на АЭС.

Дипломат подчеркнул, что Россия выполняет все принципы безопасности на подконтрольных ей ядерных объектах. Но киевский режим продолжает обстреливать Запорожскую АЭС, и только совместные усилия российских военных и персонала станции не позволяют случиться катастрофе.

«Готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее, возможно, даже еще до конца августа», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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