«Россия вновь бомбит Запорожскую АЭС» – «Энергоатом» Украины подключился к информационной войне Зеленского

Запорожская АЭС в подконтрольном РФ Энергодаре сегодня «десять раз подверглась обстрелу со стороны России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил украинский гоударственный концерн «Энергоатом».

Там заявили, что «пять «прилетов» пришлись на район комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения». В компании добавили, что «еще пять «прилетов» зафиксировали в районе пожарной части недалеко от станции».

Между тем, жители Энергодара сообщают в интернете о прилетевших с украинской стороны снарядах. К слову, ВСУ уже на протяжении недели ежедневно стреляют по станции.

Вместе с тем, в «Энергоатоме» назвали ситуацию «контролируемой» и опровергли информацию о том, будто персонал в панике покидает АЭС.

Напомним, накануне украинские атомщики разрешили ВСУ перебить линии электропередачи на Запорожской АЭС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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