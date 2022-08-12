Кандидат в британские премьеры пришел на дебаты в дырявом ботинке

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак пришел на дебаты в дырявом ботинке и стал темой для шуток. От зорких британцев не укрылся недочет в образе миллиардера.

Бывший министр финансов прибыл на северо-восток Великобритании для дебатов с главой британского МИДа Лиз Трасс, также претендующей на пост главы кабмина. Перед выборами премьер-министра запланированы 12 туров дебатов, эти были пятыми по счету.

«Кандидат в лидеры от консерваторов был замечен в черном костюме и синем галстуке, но зоркие зрители заметили дырку на подошве его левого ботинка. Обычно он следит за своей внешностью на мероприятиях, но из-за этой неисправности гардероба он вызвал усмешку», – написала газета Daily Express.

Сунак все чаще оказывается в центре внимания общественности. В сети распространили снятые ранее ролики с бывшим министром. В одном он заявляет, что не имеет друзей «из рабочего класса», в другом – о выводе средств из «неблагополучных городских районов», чтобы вложить их в более богатые кварталы.

Риши Сунак и Лиз Трасс остались главными из 12 кандидатов на премьерский пост в Великобритании. В начале августа опрос показал, что 60% членов Консервативной партии готовы в итоге проголосовать за Трасс, а 26% – за Сунака.

Лондон, Наталья Рязанова

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