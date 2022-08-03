СМИ: 60% тори готовы отдать кресло премьера Лиз Трасс

Британская министр иностранных дел Лиз Трасс получит как минимум 60% голосов членов Консервативной партии в гонке за кресло премьер-министра, следует из данных опроса компании YouGov. Оппонент главы МИД экс-министр финансов Риши Сунак может получить поддержку 26% тори.

Еще 14% членов партии не определились, за кого хотят отдать свой голос. При этом, 39% опрошенных тори уверены, что Лиз Трасс во главе правительства может привести консерваторов к победе на следующих парламентских выборах. В том, что подобную победу сможет обеспечить Риши Сунак, верят только 19% опрошенных, пишет Sky News.

Сунак и Трасс стали главными претендентами на пост премьер-министра, с которого уходит Борис Джонсон. Остальные кандидаты выбыли на предыдущих этапах гонки. Голосование рядовых членов Консервативной партии начнется 4 августа, результаты объявят на следующий день.

Лондон, Наталья Рязанова

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