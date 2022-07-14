Шесть кандидатов прошли во второй тур гонки за место британского премьера

Шесть кандидатов перешли во второй тур борьбы за место премьер-министра Великобритании. После первого этапа голосования лидирует экс-глава Минфина Риши Сунак, получивший 88 голосов, передает AP.

К голосованию подошли восемь кандидатов, но двум не удалось набрать необходимые 30 голосов однопартийцев.

Второй по числу полученных голосов (67) оказалась младший министр по торговой политике Пенелопа Мордонт. Она обошла объявленную СМИ фаворитом гонки главу МИД Лиз Трасс, набравшую 50 голосов.

После второго тура голосования кандидаты еще раз озвучат свои позиции на дебатах. После этого рядовые консерваторы назовут победителя из двух оставшихся претендентов. Итоги выборов станут известны 5 сентября.

Напомним, Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьера на условиях продолжения работы до назначения нового главы кабмина. Ранее Джонсон перенес процедуру голосования по вопросу объявления недоверия главе правительства.

Лондон, Наталья Рязанова

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