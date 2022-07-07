Джонсон намерен править до избрания нового лидера консерваторов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен оставаться на своём посту до избрания нового лидера Консервативной партии. Об этом он заявил в своём выступлении на Даунинг-стрит, трансляцию которого вел телеканал Sky News, передаёт РБК.

В своей речи Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства.

«Я продолжу исполнять обязанности, пока не будет нового лидера», – заявил он, уточнив, что примерные сроки избрания нового главы партии будут определены на следующей неделе.

В своей речи британский премьер упомянул Украину. «Я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется», – сказал он.

Комментируя британский правительственный кризис, руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов напомнил, что Джонсон приложил огромные усилия, «натравливая Украину и ЕС на Россию, и отвлекая внимание британцев от истинных виновников экономического пике островной империи».

«Но в итоге санкционный бумеранг ударил энергетическими последствиями по самой Британии, которая еще не пришла в себя после Брекзита и пандемии. Тут терпение британцев, похоже, лопнуло, и Джонсону тут же припомнили и пьяные вечеринки, и не в меру активных друзей-гомосексуалистов», – заключил политик.

Ранее британские СМИ сообщили, что Джонсон согласился уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране. За последние два дня из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников его правительства, в том числе ключевых – Минфина и Минздрава.

Джонсон занимал пост премьер-министра Британии с июля 2019 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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