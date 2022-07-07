Борис Джонсон уйдет в отставку

Британский премьер-министр Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране. Глава кабмина поставил условие: оставить его на посту до избрания нового лидера Консервативной партии, пишет The Guardian.

По данным издания, решение было принято около 08:30 часов после беседы с коллегами по партии. Им же первым Джонсо объявил о своей отставке. Официальное объявление будет сделано позже днем.

Ожидается, что новый глава правительства будет избран до октябрьской партийной конференции. Джонсон настоял, что до тех пор будет занимать свое кресло и вести дела.

Еще накануне Джонсон ответил отказом на призывы членов правительства и однопартийцев-консерваторов покинуть пост. За последние дни 27 членов правительства ушли в отставку, не согласные с политикой Джонсона. О скорой смене премьер-министра заговорили после первых же увольнений.

В начале июня в парламенте Великобритании прошло голосование о вынесении вотума недоверия Борису Джонсону. Большинство консерваторов все же отдали голоса за действующего премьера, и он сумел удержаться на посту. Но совсем скоро стало известно о планах провести новое голосование, сократив традиционный срок в шесть месяцев.

Эксперты отметили, что политическая борьба за кресло премьера уже началась. И те, кто не успел подать в отставку и остался в кабинете Джонсона, заметно потеряли в шансах на продвижение.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»