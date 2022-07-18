В Великобритании кандидаты на пост премьера отказались брать Джонсона в кабмин

Кандидаты в премьер-министры Великобритании отказались принять Бориса Джонсона в свое правительство. Во время теледебатов ни один из пяти претендентов на пост не поддержал эту идею.

Состоялись теледебаты кандидатов в британские премьеры. В процессе ведущая предложила смоделировать ситуацию, когда подавший в отставку глава кабмина решил остаться в правительстве.

«Если бы Борис Джонсон захотел дальше служить, кто из вас был бы рад видеть его в своем кабинете [министров]?» – спросили у участников дебатов.

Никто из претендентов на пост не поднял руку.

Видео дебатов опубликовал The Independent.

Борис Джонсон дважды отказался покидать кресло премьер-министра, пережив голосование о недоверии и призывы министров. Но 7 июля объявил, что уйдет в отставку. В гонку за должность вступили более десяти человек, но в третий этап вышли пятеро кандидатов. Фаворитами считаются экс-глава Минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Также на пост премьера претендуют глава МИДа Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Лондон, Наталья Рязанова

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