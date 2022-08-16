«Западу для удержания своей гегемонии нужны конфликты»: Путин раскрыл судьбу Украины

Западные страны пытаются сохранить свою гегемонию, реализуя политику сдерживания и подрывая любые альтернативные, суверенные пути развития других стран. Для этого они разжигают застарелые и новые конфликты, тем самым провоцируя хаос. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путина на X Московской конференции по международной безопасности. «В ход идут любые средства. США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны», – подчеркнул Путин. По его словам, США заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, а самой стране Запад уготовил судьбу пушечного мяса.

В своем обращении к участникам конференции Путин назвал лицемерием заявления Запада о необходимости обеспечить безопасность в Европе. «На деле происходит как раз обратное», – сказал президент РФ. Путин считает, что за счет наращивания военной инфраструктуры и размещения системы ПРО на восточном фланге и повышения там ударных возможностей наступательных сил НАТО, напротив, «целенаправленно разваливает систему европейской безопасности». «При этом выдвинутые Россией в декабре прошлого года предложения о мерах взаимной безопасности просто в очередной раз были проигнорированы», – подчеркнул он.

Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт, заявил Путин. По его словам, Штаты и их союзники для удержания своей гегемонии в мире «уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса», реализовали проект «анти-Россия», сменив власть на Украине в 2014 году. Они «закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», – продолжил глава российского государства.

При этом Путин вновь заявил, что решение о проведении военной спецоперации на Украине было принято «в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций». «Цели этой операции определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», – сказал он.

Президент РФ также заявил, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Он подчеркнул, что сейчас формируются контуры многополярного мироустройства, всё больше стран выбирают суверенный путь «с опорой на свою самобытность, традиции, ценности».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»